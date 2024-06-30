الجيش الإسرائيلي ينسف عشرات المنازل في حي الشجاعية شرقي غزة

عمد الجيش الإسرائيلي المتوغل في عمق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة إلى تفخيخ عشرات المنازل السكنية وتفجيرها دفعة واحدة، محدثا دمارًا هائلاً في المكان.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الفرقة 98 من القوات الإسرائيلية تهاجم في هذه الأثناء البنى التحتية العسكرية التابعة لحركة حماس في حي الشجاعية، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي.

ووفق تقارير إسرائيلية، فإن الوحدات الهندسية الإسرائيلية التابعة للفرقة 98 تقوم بالكشف عن البنى التحتية وشبكات الأنفاق، ومن ثم تقوم بتفخيخ المربعات السكنية بمتفجرات من العيار الثقيل، تمهيدًا لنسفها للقضاء على هذه الشبكات.