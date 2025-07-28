ترامب وسترامر يتفقان على العمل معا لإنهاء "البؤس والجوع" في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن رئيس الوزراء اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة في غزة.

وأضاف المكتب في بيان صادر عقب لقاء ستارمر وترامب في اسكتلندا "بدأ الزعيمان بمناقشة المشاهد المروعة في غزة، واتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".

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وجاء في البيان "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبسرعة.

وأعلنا التزامهما بالعمل معا لإنهاء البؤس والجوع، ومواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين".

كما جدد الزعيمان دعوتهما لوقف إطلاق نار فوري لتمهيد الطريق للسلام في المنطقة.