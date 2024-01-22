ما علاقة سليماني ومهدي المهندس بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر؟ (فيديو)

والشخصيتان المرفوعة صورتيهما، كانا قائدين بارزين لكيانات شيعية مُسلّحة تابعة لإيران، إذ كان قاسم سليماني قائداً لـ"فيلق القدس" وهي وحدة قوات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما كان يقود مهدي المهندس "الحشد الشعبي" وهو فصيل مُسلح يتواجد في العراق.

ولقي الثنائي حتفهما، قبل 4 سنوات، في يناير/كانون الثاني من العام 2020، جراء استهداف صاروخ أمريكي لمطار بغداد الدولي، عقب وصول سليماني إليه، وكان المهندس في استقباله.

دليل ضد إيران

في الوقت ذاته، استخدمت الحكومة اليمنية المقطع، كدليل آخر، للتأكيد على اتهامها لإيران، منذ اليوم الأول، على استهداف الحوثيين للملاحة البحرية، واستخدام ذراعها في اليمن لقرصنة البحر الأحمر، منوهةً إلى خطورته، وأنه "ليس بالحدث العابر".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "رفع صور سليماني والمهندس، وكلاهما رموز بارزة في النشاطات الإقليمية الإيرانية، يؤكد ما قلناه منذ اللحظة الأولى، أن النظام الإيراني يقف خلف عمليات القرصنة وتهديد الأمن البحري، ويبرز العلاقة المباشرة بين الحوثيين وطهران".

وأضاف الإرياني، في منشور له عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "يُظهر هذا العمل، أن الحوثي ليس سوى أداة بيد إيران، تُستخدم لتحقيق أهدافها الإقليمية، وأن القضية الفلسطينية ونصرة غزة تُستغل كذريعة للتغطية على الأعمال الإرهابية التي تمارسها إيران في المنطقة".

وذكر الإرياني أن "هذه الأفعال تشكل جزءاً من نمط أوسع للهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة والعالم".

وشدد على "أهمية التصدي لهذه التحديات، والعمل معاً في إطار التعاون الدولي لضمان الأمن والاستقرار، ووضع حد للنفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط".