3 وحدات إسرائيلية شاركت في اغتيال نصر الله.. ما هي؟

كشفت صحف إسرائيلية، أن العملية الاستخباراتية لاغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله، تعاونت فيها 3 وحدات رئيسية تابعة لـ"شعبة الاستخبارات العسكرية" (أمان)، هي الوحدة 8200 والوحدة 9900 والوحدة 504.

وجاءت لحظة الحسم، في 28 سبتمبر / أيلول 2024، حيث قصف سلاح الجو الإسرائيلي بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتالت فيه نصر الله وقيادات أخرى لبنانية وإيرانية.

وشعبة الاستخبارات العسكرية، جهاز استخباراتي تابع للجيش الإسرائيلي، يتكون من عدة وحدات، وهو المسؤول عن جمع المعلومات العسكرية وتحليلها، ويعمل بالتنسيق مع باقي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مثل الاستخبارات الخارجية (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

الوحدة 8200

وتُعد مهمة أكبر الوحدات في شعبة الاستخبارات العسكرية، جمع المعلومات الرئيسية، إضافة إلى تطوير أدوات جمع المعلومات وتحديثها باستمرار، مع تحليل البيانات ومعالجتها، وإيصال المعلومات للجهات المختصة، وكثيراً ما تشارك هذه الوحدة وتمارس عملها من داخل مناطق القتال.

الوحدة 9900

وهي "الأخت الصغرى" للوحدة "8200"، وقد تأسست عام 1948، قبل أن تتطور وتتوسع، وتؤدي الوحدة دوراً أساسياً في التخطيط الإستراتيجي للعمليات والتدابير المضادة.

وهي وحدة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، ومهمتها جمع المعلومات الاستخبارية الجغرافية والمرئية، وتتعامل مع مجالات فك التشفير البصري ورسم الخرائط الدقيقة وخرائط الأقمار الصناعية.

الوحدة 504

وتسمى أيضاً "مجموعة الاستخبارات البشرية"، وهي وحدة استخبارات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، وتجمع معلوماتها الاستخباراتية عبر تجنيد عملاء لها خارج أماكن السيطرة الإسرائيلية في المناطق الحدودية في سوريا ولبنان ومصر وأيضاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتركز الوحدة 504، على العمل داخل لبنان أكثر من أي منطقة أخرى، وتجمع معلوماتها عبر استخدام المعدات المتطورة، وجمع البيانات من الميدان، وإحضار المعلومات حول البنى التحتية المختلفة، وتستعمل جميعها غالباً في التخطيط للعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي.