بعد إعفاء "حميدتي".. ما دلالات التعيينات العسكرية الجديدة للبرهان؟

وتأتي قرارات البرهان في وقت دخلت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي" شهرها الثاني، وسط أوضاع إنسانية متأزمة للمدنيين، بينما تسير المحادثات بين الطرفين في مدينة جدة السعودية بصورة متعثرة لم تتوصل بعد لاتفاق بوقف إطلاق النار.

خطوة استباقية

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أن استحداث وظائف لأعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة، في هيكل الجيش، يأتي كخطوة استباقية لأي ترتيبات دستورية قد تعقب فترة انتهاء الحرب، باعتبار أن الثلاثي "كباشي والعطا وجابر" كانوا قد فقدوا مواقعهم في هيكل الجيش بعد شغلهم وظائف دستورية.

وأوضح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الهيكل الجديد يأتي إنفاذا لتعديلات كانت قد أجرتها قيادة الجيش بوصفها عملية إصلاحية تتوافق مع إلغاء نظام الأركان المشتركة، الذي كان معمولا به خلال فترة نظام المخلوع عمر البشير، والعودة لنظام الأركان العامة.