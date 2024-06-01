ميليشيا الحوثي تصدر أحكاما بإعدام 44 يمنيا بتهم "التخابر"

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، أحكامًا بإعدام 44 يمنيًّا، بتهم "التخابر" مع دول عربية وأخرى أجنبية.

وطبقًا لمصادر حقوقية يمنية، فإن المحكمة الجزائية في صنعاء، حكمت بإعدام 44 شخصًا، بينهم 16 تمت محاكمتهم غيابيًّا، في حين تعتقل ميليشيا الحوثي البقية على ذمة القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة.

وأكد أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالمجيد صبرة، أنهم اضطروا "للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة؛ لأن المحكمة لم تمكننا من صورة كاملة من أوراق القضية، ولم نقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك".