عناصر من حركة حماس خلال دخولهم إسرائيل في عملية أسمتها طوفان الأقصى
عناصر من حركة حماس خلال دخولهم إسرائيل في عملية أسمتها طوفان الأقصىأ ف ب
العالم العربي

إيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات خاصة على حماس

دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات خاصة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومؤيديها، حسبما ورد في رسالة مشتركة كتبها وزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

عناصر من حركة حماس خلال دخولهم إسرائيل في عملية أسمتها طوفان الأقصى
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وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز "نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها".

وأضافت "التبني السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد حماس وتضامننا مع إسرائيل".

طوفان الأقصى
حرب غزة

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