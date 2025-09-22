قطر ترحب باعتراف 4 دول غربية بدولة فلسطينية

رحبت قطر اليوم الاثنين باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وقالت في البيان إن هذه الخطوة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، ودعت دول أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

أخبار ذات علاقة أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف الوساطة في غزة

واعترفت أمس الأحد، كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، عشية قمة في الأمم المتحدة يتوقع أن تؤكد فيها نحو عشر دول بينها فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وأثارت الخطوة، ردود فعل إسرائيلية حادة، واعتبرتها تل أبيب "مكافأة للقتلة" وتتطلب اتخاذ إجراءات مضادة فورية.

وكان أول الردود الرسمية ما أكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاعتراف البريطاني "ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة"، وفق تعبيرها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "مستقبل أرض إسرائيل لن يُحسم في لندن أو باريس، بل هنا في القدس"، وفق تعبيره، مجددا القول إن هذه الخطوة تمثل "مكافأة لحماس" وهي خطوة في الطريق الخطأ، وفق تقديره.