محمد بن سلمان: السعودية مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

بحث وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد محمد بن سلمان، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من محمود عباس، أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، فق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" فجر الثلاثاء.

وقالت "واس" إنّ ولي العهد السعودي أكد لعباس أنّ المملكة "مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم".