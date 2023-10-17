تحرك شاحنات المساعدات من العريش المصرية باتجاه معبر رفح (فيديو)
بدأت شاحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة، بالتحرك من مدينة العريش إلى معبر رفح البري، في الساعات الأولى من الثلاثاء، تمهيداً لإدخالها عبر المعبر إلى الجانب الفلسطيني، وفق ما أفاد به مصدر في العريش لـ"إرم نيوز".
ولم يتضح حتى الآن الموعد النهائي لفتح المعبر، حيث تتمسك إسرائيل منذ بداية الأزمة بعدم السماح بعبور المساعدات للجانب الفلسطيني، رغم الاتصالات المستمرة من جانب مصر وأطراف إقليمية ودولية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي الاثنين مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إنه "حتى الآن للأسف، لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفا يؤتي بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة، للسماح لدخول المساعدات أو خروج مواطنين من الدول الثالثة، ونحن على أهبة الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني الدول الثالثة".
وكانت مصر حددت مطار العريش شمال سيناء لاستقبال طائرات المساعدات من دول العالم، ووصلت في الأيام الأخيرة 8 طائرات محملة بمساعدات من تركيا والإمارات والأردن وتونس ومنظمة الصحة العالمية، وجميع تلك المساعدات تنتظر فتح معبر رفح، الذي يبعد عن المطار نحو 40 كيلومتراً.
وجهز تحالف للعمل الأهلي في مصر، قافلة مساعدات تضم 110 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية تتضمن ما يزيد على الـ1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 46 ألف قطعة ملابس وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.