تحرك شاحنات المساعدات من العريش المصرية باتجاه معبر رفح (فيديو)

بدأت شاحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة، بالتحرك من مدينة العريش إلى معبر رفح البري، في الساعات الأولى من الثلاثاء، تمهيداً لإدخالها عبر المعبر إلى الجانب الفلسطيني، وفق ما أفاد به مصدر في العريش لـ"إرم نيوز".

ولم يتضح حتى الآن الموعد النهائي لفتح المعبر، حيث تتمسك إسرائيل منذ بداية الأزمة بعدم السماح بعبور المساعدات للجانب الفلسطيني، رغم الاتصالات المستمرة من جانب مصر وأطراف إقليمية ودولية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي الاثنين مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إنه "حتى الآن للأسف، لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفا يؤتي بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة، للسماح لدخول المساعدات أو خروج مواطنين من الدول الثالثة، ونحن على أهبة الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني الدول الثالثة".