دول أوروبية تدين عملية إطلاق النار في القدس

أدانت دول أوروبية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي نفّذه مسلحون فلسطينيون على موقف حافلات في القدس الشرقية، وأسفر عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة نحو 15 آخرين وفق وسائل إعلام عبرية.

وأدان الاتحاد الأوروبي هجوم القدس، معتبراً أنه يؤكد على الضرورة الملحّة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني: "ندين هذا الهجوم كما ندين كل خسارة للأرواح"، داعياً إلى "خفض التصعيد".

وأضاف العنوني أن ذلك "يظهر مدى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وتابع أن "المدنيين من الجانبين، فلسطينيين وإسرائيليين، عانوا مدة طويلة جداً وكثيراً جداً.. يجب أن ينتهي ذلك الآن.. حان الوقت لكسر دوامة العنف هذه".

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده "تدين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع في القدس الشرقية"، وقدم "أحر التعازي لأسر الضحايا وللشعب الإسرائيلي بأكمله".

وقال ماكرون، الذي توترت علاقاته مع السلطات الإسرائيلية بسبب قراره الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في منشور على "إكس"، إنه "على دوامة العنف أن تنتهي.. الحل السياسي وحده كفيل بعودة السلام والاستقرار للجميع في المنطقة".

بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، عن "صدمته العميقة" إزاء عملية إطلاق النار في القدس الشرقية، مندداً بـ"هجوم إرهابي جبان".

وقال فاديفول في منشور على "إكس": "تعازي لعائلات الضحايا.. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".