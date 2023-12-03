رهينات إسرائيليات محررات يكشفن عن معاناتهن

تحدثت رهينات إسرائيليات أطلقت حماس سراحهن في عمليات تبادل سابقة، بشكل علني للمرة الأولى السبت، حيث دعون الحكومة الاسرائيلية للعمل على إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

وظهرت الرهينات اللواتي أطلق سراح معظمهن خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس التي استمرت سبعة أيام في بث فيديو أمام حشد ضم الآلاف خلال مسيرة بوسط تل أبيب، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وفي المقابلات القصيرة، وصفت أربع نساء احتجزتهن حماس الشعور بالخوف والجوع والأرق الذي انتابهن في الأسر بعد أخذهن رهائن خلال هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.

وقالت دانييل ألوني البالغة 45 عاما والتي أطلق سراحها الأسبوع الماضي مع ابنتها البالغة خمسة أعوام "رأت بناتنا أشياء يجب ألا يراها أطفال في هذا السن، أو في أي سن آخر".

وقالت ديتزا هيمان البالغة 84 عاما والتي أُطلق سراحها الثلاثاء "لم يكن الطعام وفيرا في البداية، وبمرور الوقت تضاءلت الكمية".

وحضت الرهينات المفرج عنهن الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وقالت يوشيفيد ليفشيتز البالغة 85 عاما والتي أطلقت حماس سراحها في أكتوبر من خارج اتفاق الهدنة، إن "الالتزام الأخلاقي لهذه الحكومة هو إعادتهم إلى وطنهم على الفور، بلا تردد".

وجاءت تعليقات الرهينات غداة انهيار الهدنة التي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة وشهدت إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال مقابل 240 سجينا فلسطينيا، على مدار أسبوع.

واستأنفت القوات الإسرائيلية قتالها في قطاع غزة صباح الجمعة.

وقالت يلينا تروبانوف التي أطلق سراحها الأربعاء للمتظاهرين المحتشدين أمام متحف تل أبيب للفنون "يجب أن نعيد ساشا والبقية"، في إشارة إلى ابنها الذي لا يزال محتجزا في غزة.

وظهرت تروبانوف البالغة 50 عاما في مقطع فيديو نشرته حماس في الأسابيع التي تلت الهجمات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت إن 137 إسرائيليا وأجنبيا ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.