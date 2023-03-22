"مطرود من البحرين".. سفير إيراني جديد في الجزائر

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: إن "السفير الجديد محمد رضا بابائي، التقى بوزير الخارجية محمد حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته طهران إلى الجزائر لتولي مهمته".

وأكد عبد اللهيان خلال اجتماعه بالسفير الجديد لدى الجزائر، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية، معرباً عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر.

وشدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في مجال اقتصاد المعرفة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية.