جبهة جنوب لبنان تشتعل.. قصف إسرائيلي يقرع طبول الحرب

شهدت جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تصعيدا لافتا، اليوم، ينذر بإشعال فتيل حرب شاملة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".

وكثف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قصفه على عدة مناطق جنوبي لبنان؛ ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى و الإصابات، وفق مصدر رسمي.

وأعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة الوزاني، ونجا السائق من الموت بعدما رمى بنفسه خارج السيارة".

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي "كثف من غاراته، حيث استهدف مرتين متتاليتين وسط بلدة الخيام".

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي "أغار صباحا على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، حيث أفيد عن وقوع إصابات".

ولاحقًا، أفادت الوكالة بأن "الطيران المسيّر الإسرائيلي نفّذ عدوانا جويًّا استهدف حرج الراهب غربي بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل".

ولفتت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي "استهدف أحد المنازل في بلدة العديسة الحدودية، فيما تعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي".

وأشارت إلى أن مسيّرة إسرائيلية "استهدفت بصاروخين ساحة بلدة ميس الجبل، في حين تجدد القصف المدفعي على بلدة الخيام".

وفي وقت سابق، قالت الوكالة، إن "الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات نارية على بلدة كفركلا الحدودية من مرابضه في مستعمرة (مستوطنة) المطلة بالأسلحة الرشاشة".

وأكدت أن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت البلدة (كفركلا)، ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس، وبلدة الخيام، وسهل مرجعيون".

​​من، جهته قال "حزب الله" في بيان، إن عناصره "استهدفوا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏التابع للفرقة 91 في ثكنة كريات شمونة (شمال)، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية".

وسبق أن أعلن الحزب في بيان، أن عناصره "شنوا هجوما جويا بسرب مسيرات انقضاضية، استهدف تموضع جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة، وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا لاحتوائه.​​​​​​​

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.