المذيع محمد قاسي والناطق باسم الجيش الإسرائيلي.. قصة أخرى تفضح ازدواجية الإعلام الفرنسي

محمد قاسي، اسم لصحافي فرنسي يقسّم حاليا فرنسا إلى فريقين، أحدهما داعم له والآخرغاضب ويدعو لمعاقبته، والسبب سؤال طرحه على ناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

ورغم أن نقابة الصحافيين الفرنسيين تقول إن السؤال متوازن، إلا أنّ غضب الضيف الإسرائيلي من السؤال كان كافيًا ليعاقب التلفزيون الفرنسي مذيعه.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المذيع الشاب معرض للطرد من مؤسسته الفرنسية "تي في 5 موند" العالمية بسبب السؤال الذي لم يعجب أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، حيث نقلت عن مصادرها الخاصة أن المذيع تلقى استدعاءً من مديرية الموارد البشرية بمؤسسته للمثول أمامها، وقد يتم التخلي عن خدماته يوم الـ 28 من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وتعج مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا وخارجها بحملات الدعم والتضامن، فيما أعرب آخرون وأغلبهم داعمون لإسرائيل عن رفضهم لطرح هذا السؤال على الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، فما هو هذا السؤال الذي قلب فرنسا وقسمها؟.