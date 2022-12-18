بعد الاتفاق الإطاري.. 3 أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة السودانية
انحصرت ترشيحات ائتلاف الحرية والتغيير - المجلس المركزي لتولي رئاسة مجلس الوزراء السوداني في 3 أسماء، وفق تقارير سودانية، اليوم السبت .
وكشف موقع "نبض السودان" عن الأسماء، والتي يتصدرها وزير العدل السابق في حكومة عبدالله حمدوك، نصرالدين عبدالباري، الذي ارتفعت أسهمه بقوة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الحركة الشعبية/ التيار الثوري، ياسر عرمان، بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الموحد والقيادي بالحرية والتغيير، محمد عصمت.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، الأربعاء الماضي، إن القوات المسلحة "تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين".
ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري في السودان على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.
وينتظر أن يستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ "اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة.
وأرجأ "الاتفاق الإطاري"، الذي اطلع عليه "إرم نيوز"، 5 قضايا إلى "مرحلة الاتفاق النهائي" بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان.
وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي "المجلس التشريعي، المستوى السيادي، مجلس الوزراء، المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة".
وتسهل كل من الآلية الثلاثية المكونة من "الإيغاد والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال"، والآلية الرباعية المكونة من "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات والسعودية"، الاتفاق الإطاري.