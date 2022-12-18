بعد الاتفاق الإطاري.. 3 أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة السودانية

انحصرت ترشيحات ائتلاف الحرية والتغيير - المجلس المركزي لتولي رئاسة مجلس الوزراء السوداني في 3 أسماء، وفق تقارير سودانية، اليوم السبت .

وكشف موقع "نبض السودان" عن الأسماء، والتي يتصدرها وزير العدل السابق في حكومة عبدالله حمدوك، نصرالدين عبدالباري، الذي ارتفعت أسهمه بقوة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الحركة الشعبية/ التيار الثوري، ياسر عرمان، بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الموحد والقيادي بالحرية والتغيير، محمد عصمت.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، الأربعاء الماضي، إن القوات المسلحة "تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين".