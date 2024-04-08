أستراليا: التفسير الإسرائيل لمقتل موظفي الإغاثة "غير مُرض"

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن إسرائيل لم تقدم بعد تفسيرًا مُرضيًا لمقتل 7 من موظفي الإغاثة الأسبوع الماضي، وذلك في وقت عينت فيه أستراليا جنرالًا متقاعدًا لدراسة التحقيق الإسرائيلي في الواقعة وفقًا لوكالة "رويترز".

وقالت إسرائيل يوم الجمعة، إن جنودها اعتقدوا خطأ أنهم كانوا يهاجمون مسلحين من حركة حماس عندما قتلت غارات جوية مجموعة من موظفي منظمة "ورلد سنترال كيتشن"، معظمهم من الأجانب ومن بينهم الأسترالية "زومي" فرانكوم. وتم فصل ضابطين وتوبيخ آخرين.

وذكر ألبانيزي أن التفسير الذي قدمته إسرائيل غيرُ مُرضٍ. وأضاف أنه بالنظر إلى مقتل ما يقرب من 200 من عمال الإغاثة في الصراع، فإن إسرائيل بحاجة أيضًا إلى تقديم مزيد من المعلومات حول ما ستفعله لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.