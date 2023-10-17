حماس: لدينا 200 إلى 250 أسيرا إسرائيليا في غزة

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى كتائب القسام ما بين 200 - 250 أسيرا.

وأوضح أبو عبيدة، في كلمة مصورة بمناسبة مرور عشرة أيام على حرب غزة، مساء اليوم الاثنين، أن الظروف الأمنية التي يفرضها القصف الإسرائيلي تحول دون تحديد العدد بدقة حتى الآن.

وأشار إلى أن 200 من الأسرى موجودون لدى كتائب القسام، فيما يتوزع الباقون لدى بقية الفصائل الفلسطينية في غزة أو "مكونات أخرى".

وكشف عن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف، قال إن آخرهم كان "الفنان غاي أوليفز".