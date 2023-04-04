محمد بن زايد ونتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

وأثنى الرئيس الإماراتي على "دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل 2023 وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في الإمارات هذا العام".

ولفت إلى أن "هذه الجهود ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية".

وأكد أن "الإمارات ستعمل مع إسرائيل وأشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار، وأن دولة الامارات ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه".