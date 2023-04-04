محمد بن زايد ونتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأكد رئيس الإمارات خلال اتصال هاتفي تلقاه من نتنياهو "حرص دولة الإمارات على العلاقات الثنائية"، واصفاً العلاقة مع إسرائيل بالخيار الإستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها".
وأكد الشيخ محمد بن زايد "تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة".
وأشار إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية" مضيفاً أن "دولة الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة".
وأثنى الرئيس الإماراتي على "دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل 2023 وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في الإمارات هذا العام".
ولفت إلى أن "هذه الجهود ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية".
وأكد أن "الإمارات ستعمل مع إسرائيل وأشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار، وأن دولة الامارات ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه".