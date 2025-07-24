نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي: قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية "وصمة عار ودعم للإرهاب"

logo
العالم العربي

واشنطن تدعو إلى "تحقيق فوري" بمقتل أمريكي في سوريا

واشنطن تدعو إلى "تحقيق فوري" بمقتل أمريكي في سوريا
مقاتل سوري أما لافتة لمدينة السويداءالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 7:15 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت أن الوزارة دعت إلى إجراء تحقيق فوري في وفاة مواطن أمريكي في  سوريا في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الوزارة أجرت مناقشات مباشرة مع الحكومة السورية حول هذه القضية.

أخبار ذات علاقة

مقتل مواطن أمريكي في اشتباكات السويداء السورية

مقتل مواطن أمريكي في اشتباكات السويداء السورية

 وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن المواطن الأمريكي حسام سرايا توفي الأسبوع الماضي في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وقالت إنها تُقدم مساعدة قنصلية لعائلته.

وذكرت وسائل إعلام عدة بينها أمريكية أن الأمريكي القتيل كان واحداً من الذين أعدموا وتم توثيق العملية في مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المسلحين يطلقون النار على مجموعة من المدنيين عندما اقتحمت القوات السورية مدينة السويداء.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC