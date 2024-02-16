بعد دخول القرار حيز التنفيذ.. ما آثار تصنيف الحوثيين منظمة "إرهابية"؟

تنتهي الجمعة، مهلة الشهر التي أعلنتها الولايات المتحدة لبدء تنفيذ قرار تصنيف ميليشيات الحوثيين "كيانًا إرهابيًا".

ويوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف ميليشيات الحوثيين ضمن "الكيانات الإرهابية"، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 30 يومًا من الإعلان.

وجاء القرار الأمريكي، بعد مشاركة الحوثيين "في هجمات غير مسبوقة ضد القوات العسكرية الأمريكية، والسفن البحرية الدولية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن"، بحسب بيان صدر، الشهر الماضي، عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جان سوليفان.

وذكر البيان أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".

تأثير القرار

وفي حال بدء سريان إدراج ميليشيات الحوثيين ضمن التصنيف الأمريكي، الذي يعتبرها "كيانًا إرهابيًا عالميًا مصنفًا تصنيفًا خاصًا"، فإن ذلك يعني تجميد الأصول التي قد تملكها الميليشيات في الولايات المتحدة وقطع مصادر تمويلها.

ويعد هذا التصنيف، "أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، وفقًا لمستشار الأمن القومي الأمريكي.

وكان التصنيف الأمريكي السابق لميليشيات الحوثيين، الذي جرى إلغاؤه لاحقًا، يمنع إجراء أي مبادلات معهم.