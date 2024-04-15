"جرائم حرب ونهب مسلح".. اتهامات للجيش السوداني بارتكاب انتهاكات جسيمة

يواجه الجيش السوداني اتهامات من مواطنين ونشطاء ومراقبين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الحرب التي تدور رحاها منذ نحو سنة مع قوات الدعم السريع.

ويرصد متابعون مظاهر هذه الانتهاكات التي تبلغ في بعض مظاهرها "جرائم حرب" وتتراوح بين القتل والتنكيل والهجمات العشوائية وترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم.

ووفق تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، صدر أواخر فبراير/ شباط الماضي، فقد تولى الجيش تسليح 255 ألف شاب في معسكرات في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الصراع، إضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة، ما أدّى إلى مقتل عشرات المدنيين.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 303 من الضحايا والشهود، بما في ذلك عشرات المقابلات التي أجريت في إثيوبيا وشرق تشاد، إضافة إلى تحليل الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية ومعلومات من مصادر مفتوحة أخرى.

ومثلت مقاطع الفيديو التي تم تداولها في فبراير/ شباط الماضي على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صدمة كبيرة ومصدر إحراج للجيش السوداني.

وتُظهر المقاطع عناصر يتبعون الجيش وهم ينكّلون بجثث أشخاص قيل إنهم من قوات الدعم السريع.

وتضمن الفيديو مشاهد مروعة لمجموعة من الأشخاص يرتدي بعضهم الزي العسكري، وهم يحملون رؤوسًا مقطوعة، ويتناقلونها بين أيديهم في ما يشبه الاحتفال والتباهي بالقتل.