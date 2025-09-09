السودان.. رئيس حكومة السلام يعلن تعيين وزراء الخارجية والداخلية والصحة

أعلن رئيس حكومة السلام في السودان، محمد حسن التعايشي، الاثنين، عن تعيين 3 وزراء لتولي حقائب الخارجية والداخلية والصحة.

وتم اختيار عمار أمون دلدوم لتولي منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي، فيما تم تعيين سليمان صندل حقار وزيرًا للداخلية، إلى جانب تعيين علاء الدين عوض محمد وزيرًا للصحة.

وتأتي هذه التعيينات في سياق إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية وتوجهات تحالف "تأسيس" في إدارة الملفات الحيوية للدولة.

ويُنتظر أن تبدأ الجهات المختصة في مباشرة الإجراءات الإدارية والفنية المرتبطة بتنفيذ التعيينات الجديدة، بما يضمن انطلاق العمل الحكومي وفق التشكيل الوزاري المعتمد.

وكان عضو الهيئة القيادية لتحالف "تأسيس"، إبراهيم الميرغني، قد أكد أن التعيينات الجديدة لحكومة السلام الانتقالية استندت إلى الدستور والميثاق، وحرصت على تمثيل كل السودانيين، مع توظيف الخبرات السياسية لأعضاء الحكومة.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي". وقرر التحالف خلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، اختيار محمد التعايشي رئيساً للحكومة الانتقالية.