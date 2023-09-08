الخارجية الفلسطينية ترحب بالأصوات الإسرائيلية الداعية لإنهاء الاحتلال

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالتصريحات والمواقف التي صدرت، مؤخرًا، عن أكثر من مسؤول إسرائيلي سابق بشأن معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اطلعت عليه "إرم نيوز"، إن "هذه الأصوات الإسرائيلية مؤشرات إيجابية نأمل أن تتطور تجاه صحوة حقيقية في المجتمع الإسرائيلي تجبر الحكومات الإسرائيلية على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وإنهاء جميع أشكال ومظاهر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) الذي يمارس على الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "العديد من الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإسرائيلية والإقليمية والدولية المشهود لها بالمصداقية كانت قد أصدرت عدة تقارير، وثقت من خلالها مظاهر هذا النظام الإسرائيلي العنصري البغيض، وبشكل لا يقبل التأويل أو الاجتهاد".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما يرافقه من قمع وظلم واضطهاد يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل يومي، هو المدخل السليم لبناء علاقات طبيعية بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل، كما أنه الممر الإجباري الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة".

وكانت منظمات إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان نددت أكثر من مرة باحتلال إسرائيل أراضي في الضفة الغربية.

واستنكرت هذه المنظمات اعتداءات المستوطنين الإسرائيلين المستمرة في الضفة الغربية على الأراضي الفلسطينية وممتلكات الفلسطينيين.