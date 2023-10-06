عقب اكتشاف نفق.. تمرد في سجن زحلة يوقع 3 وفيات و100 إصابة

وأوضحت المصادر أن إضرام النار جاء في سياق حالة تمرد، عقب اكتشاف سلطات السجن عملية حفر نفق من داخله باتجاه الخارج، حيث عملت على وقف العملية، مشيرة إلى أنه تم إخماد النيران وإخراج المصابين من المكان.

وكانت النيران التي تم إضرامها قد أتت على سائر غرف السجن، الذي يصنف من بين السجون المركزية في لبنان، ويقدر عدد نزلائه بأكثر من 600 سجين.

وتعاونت في عمليات الإسعاف والإطفاء مختلف الأجهزة المعنية بإشراف مباشر من وزارة الداخلية، فيما هرع إلى المكان أهالي السجناء للاطمئنان على سلامة أقربائهم.

وعلمت "إرم نيوز" من مصادرها أن هناك 16 حالة ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى، فيما أعيد بقية المصابين إلى السجن بعد تلقي العلاج اللازم.