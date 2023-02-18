بلينكن يتعهد لعباس بإجراء اتصالات لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية
وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإجراء اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.
وبحث الطرفان خلال اتصال هاتفي ملف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وقال بلينكن إنه "سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، والإدارة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية".
وطالب الرئيس عباس خلال الاتصال "الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة".
وشدد الرئيس عباس، على أن "وقف الخطوات الإسرائيلية سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".
وخلال الاتصال، بحث الطرفان موضوع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار الممارسات الإسرائيلية، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة.
يأتي الاتصال الهاتفي بين الطرفين بعد لقاء جمعهما في مدينة رام الله على هامش زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مطلع الشهر الماضي.
وكان بلينكن، أكد مراراً خلال تصريحات صحفية سابقة له، التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحل الدولتين.
وأضاف بلينكن: "أمريكا تعارض أي خطوات تقوض حل الدولتين كتوسيع المستوطنات وهدم البيوت"، مشددًا على ضرورة "اتخاذ خطوات لخفض التصعيد".