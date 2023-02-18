بلينكن يتعهد لعباس بإجراء اتصالات لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية

وقال بلينكن إنه "سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، والإدارة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية".

وطالب الرئيس عباس خلال الاتصال "الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة".

وشدد الرئيس عباس، على أن "وقف الخطوات الإسرائيلية سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".

وخلال الاتصال، بحث الطرفان موضوع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار الممارسات الإسرائيلية، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة.