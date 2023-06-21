مقتل 3 فلسطينيين إثر استهداف سيارة في جنين

قال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي، والمتحدث باسم الشاباك، إن الجيش "أحبط خلية إرهابية" نفذت عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك، حددت، قبل فترة وجيزة، سيارة مشبوهة فيها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشية".

وبحسب البيان، نفذت الخلية، في الآونة الأخيرة، عمليات إطلاق نار على عدة مستوطنات، وبعد التعرف على الخلية، أطلقت دبابة إسرائيلية النار عليها وأحبطت هجومها.