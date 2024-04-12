واشنطن تُدرج "أبو عبيدة" وقادة آخرين من حماس ضمن قائمة العقوبات

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت، الجمعة، عقوبات على المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، وقادة بوحدة الطائرات المسيّرة التابعة للحركة الفلسطينية التي تصنّفها واشنطن على قوائم الإرهاب.

واستهدفت العقوبات الأمريكية حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف باسم "أبو عبيدة"، وهو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في غزة، منذ عام 2007.

وقال بيان الوزارة إن "أبو عبيدة" هدّد علنًا بإعدام الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حركة حماس في أعقاب هجمات الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن "أبو عبيدة" يقود قسم التأثير السيبراني في كتائب القسام، وشارك في شراء خوادم ونطاقات في إيران لاستضافة الموقع الرسمي لكتائب القسام بالتعاون مع المؤسسات الإيرانية.

كما طالت العقوبات وليم أبو شنب، قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، وبراء حسن فرحات، مساعد أبو شنب، وخليل محمد عزام وهو مسؤول استخبارات.

وفرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على خلفية أعمال عنف جنسي "واسعة النطاق" ارتُكبت خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقال التكتل إن مقاتلين من الفصيلين الفلسطينيين المُدرجين في قائمة المنظمات التي يُصنّفها الاتحاد الأوروبي إرهابية، قد "ارتكبوا أعمال عنف واسعة النطاق وعنفا قائما على النوع الاجتماعي على نحو ممنهج، مستخدمين ذلك سلاح حرب".

ويندرج قرار فرض العقوبات في إطار اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي، سيُدرَج أيضا بموجبه في القائمة السوداء مستوطنون إسرائيليون ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية.