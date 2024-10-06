إسرائيل تشن غارة جوية قرب موقع بعلبك الأثري

شنت إسرائيل، يوم الأحد، غارة جوية قرب قلعة بعلبك الأثرية في شرق لبنان، وفق ما ذكر مسؤول محلي، مشيراً إلى أن الغارة لم تصب الموقع الأثري الذي يعود تاريخه لآلاف السنين.

وأكد محافظ بعلبك، بشير خضر، في حديث لوكالة "فرانس برس" أن الغارة وقعت على مسافة تتراوح بين 500 و700 متر من القلعة، دون أن تستهدفها أو تصيب محيطها المباشر.

وأشار خضر إلى أن الغارات القريبة من الموقع الأثري قد تحمل "تأثيرات سلبية"، مثل الدخان الأسود الذي قد يؤثر على الحجارة القديمة، أو قوة الانفجارات التي قد تسبب اهتزازات تهدد سلامة الموقع حتى وإن لم يتم استهدافه بشكل مباشر.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بعلبك، المعروفة باسم "مدينة الشمس" منذ العهد الهلنستي، مُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1984، وتعتبر مبانيها الضخمة من أعظم آثار الهندسة الرومانية في فترة ازدهارها.

منذ 23 سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية على معاقل حزب الله في لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 440 عنصراً من حزب الله، بينهم حوالي 30 قيادياً، منذ بدء العمليات.

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وشهدت تلك الفترة اغتيالات طالت كبار قادة الحزب، كان أبرزها اغتيال الأمين العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر، تلاه استهداف رئيس الهيئة التنفيذية للحزب، هاشم صفي الدين، في 4 أكتوبر، والذي لم يتم تأكيد مصيره حتى الآن.

ومنذ 8 أكتوبر، نزح حوالي 1.2 مليون شخص من لبنان، فيما بلغ عدد القتلى 2036، أغلبهم سقطوا خلال الأسبوعين الماضيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.