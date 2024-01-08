محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورا ونفقا في نيويورك

أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقا في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات المتظاهرين جلسوا في وسط الطرق ورددوا هتافات بينما كانوا يعرقلون حركة السير على جسور بروكلين ومانهاتن ووليامزبورج فوق نهر إيست ريفر، وكذلك عند نفق هولاند الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مرورا بنهر هدسون.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تدير نفق هولاند، على موقعها الإلكتروني، إن الممرات المؤدية إلى نيوجيرزي مغلقة "بسبب نشاط للشرطة".

وأظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يهتفون "شرطة نيويورك وكو كلوكس كلان وجيش الدفاع الإسرائيلي، كلهم متشابهون".