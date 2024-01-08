محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورا ونفقا في نيويورك
أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقا في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات المتظاهرين جلسوا في وسط الطرق ورددوا هتافات بينما كانوا يعرقلون حركة السير على جسور بروكلين ومانهاتن ووليامزبورج فوق نهر إيست ريفر، وكذلك عند نفق هولاند الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مرورا بنهر هدسون.
وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تدير نفق هولاند، على موقعها الإلكتروني، إن الممرات المؤدية إلى نيوجيرزي مغلقة "بسبب نشاط للشرطة".
وأظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يهتفون "شرطة نيويورك وكو كلوكس كلان وجيش الدفاع الإسرائيلي، كلهم متشابهون".
ورفع محتجون عند نفق هولاند لافتات كتبوا عليها "ارفعوا الحصار عن غزة" و"أوقفوا إطلاق النار فورا" و"أنهوا الاحتلال".
وأعلنت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام وحركة الشباب الفلسطيني والاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون في نيويورك، وغيرها من المنظمات، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، أنها مشاركة في تنظيم هذا الاحتجاج.
وأظهر مقطع مصور لإحدى المحتجات، بينما تقتادها الشرطة مكبلة، وهي تقول "يجب إنهاء الحصار على غزة".
وقال مسؤولو صحة فلسطينيون، اليوم، إن الهجوم الإسرائيلي أدى حتى الآن إلى مقتل 23084 فلسطينيا في غزة، في حين تقول إسرائيل إن حماس لا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة من أصل 240 شخصا اقتيدوا إلى القطاع خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على بلدات إسرائيلية، والذي أدى لمقتل 1200 شخص.
وتتهم إسرائيل مسلحي حماس بتعمد شن العمليات من مناطق يوجد بها المدنيون، وهي اتهامات تنفيها حماس.