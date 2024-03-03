بعد ترشح شخصيات بارزة.. نُذر سباق رئاسي محموم في تونس

معارضة منقسمة

وتثير هذه الإعلانات تأويلات مختلفة حول قدرة الشخصيات التي قامت بها على إقناع التونسيين بعروضها، في وقت تواجه فيه المعارضة انقسامات وضعفًا كبيرًا.

وقال الناشط السياسي عبد الستار المسعودي إن: "كل هذه الشخصيات التي تقدم نفسها لن تحظى بمقبولية من الشعب التونسي، الذي لن يرضى بعودة وجوه المنظومة القديمة، وهم يمثلون ذلك".

وتابع المسعودي لـ"إرم نيوز" قائلا إنه "لن يقدر على منافسة قيس سعيد سوى وجه من خارج المنظومة، لكن الوجوه التي أعلنت عن نيتها الترشح لم يعد لها مصداقية لدى الشعب التونسي، ومع الأسف هناك فئة من المرشحين التي ترى أنها صالحة لكل زمان ومكان".

وأضاف، "لا أعتقد أن التونسيين سيصوّتون لهؤلاء، يجب البحث عن شخص خارج المنظومة السياسية السابقة".

وجاءت هذه الإعلانات بعد أشهر من إيقاف قيادات بارزة في المعارضة التونسية على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي أعلنت أنها ستترشح للانتخابات الرئاسية.

ولم تعلن المعارضة بعد عن أنها ستدعم مرشحًا بعينه، لكن سياسيين أعلنوا أخيرا أن هناك مشاورات من أجل الاتفاق على ترشيح شخصية وحيدة، والالتفاف حولها في الانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك على لسان الوزير السابق والناشط السياسي المعارض محمد عبو، الذي لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول ذلك.

وقال المسعودي إنه: "لا يمكن الحديث عن معارضة في تونس الآن، لقد اندثرت المعارضة ولم يبق لا أحزاب سياسية معارضة ولا شخصيات بارزة معارضة ولا نقابات ولا جمعيات، قيس سعيد هو من يصول ويجول في البلاد، ويقوم بحملة انتخابية مبكرة، لكن ذلك لا يُخفي ضرورة قيام المعارضة بمراجعات".