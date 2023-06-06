تقرير: أمريكا تخشى انهيار السلطة الفلسطينية

وقال التقرير إن رونان بار التقى كبار المسؤولين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الذين أعربوا عن قلقهم من احتمال أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى انهيار سريع للسلطة الفلسطينية حتى قبل تنحي الرئيس محمود عباس عن المسرح السياسي.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "نيوز1" العبري، "شرح رئيس الشاباك تداعيات الوضع الأمني في الضفة الغربية على استقرار السلطة الفلسطينية، ووجود نحو 20 جماعة مسلحة في أماكن مختلفة في الضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من إضعاف حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونفوذ السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني"، على حد زعمه.

مداهمات أمنية

وأوضح رونان بار، "أن قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك مجبرة على دخول المناطق التي يتواجد فيها المسلحون؛ لوقف عملياتهم، والذين يعدون قنبلة موقوتة ويخططون لشن هجمات داخل إسرائيل؛ لأن السلطة الفلسطينية لا تقاتل العنف ولا توقفه"، بحسب ادعائه.

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن، ليست معنية بانهيار السلطة الفلسطينية، فهم يدركون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد السيطرة الأمنية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وكذلك وضعه في الشارع الفلسطيني، في حين سيطرت الجماعات المسلحة على الميدان والرأي العام".

الاستعداد لمعركة الخلافة

وبحسب التقرير، فإن "كبار المسؤولين في حركة فتح، العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وكبار المسؤولين في حركة حماس، ينتظرون بالفعل خروج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المسرح السياسي، بشكل طبيعي أو من خلال الدخول في حالة من العجز الطبي، وفي غضون ذلك، هم يستعدون لمعركة الخلافة، بما في ذلك الاستعدادات للصراعات الميدانية من خلال الجماعات المسلحة التي أنشأها مسؤولو حركة فتح، والجماعات المسلحة الجديدة التي نشأت في الضفة الغربية بعد عملية "حارس الأسوار" في مايو 2021، والتي من المفترض أن تشارك في معركة الخلافة.