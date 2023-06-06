تقرير: أمريكا تخشى انهيار السلطة الفلسطينية
تطرق تقرير عبري إلى زيارة رئيس "الشاباك" الإسرائيلي، رونان بار، إلى واشنطن نهاية الأسبوع الماضي، والتقى فيها مسؤولين كبارًا في الإدارة الأمريكية، بعد قلقها المتزايد بسبب الوضع الأمني في الضفة الغربية، والتدهور الحاد في مكانة السلطة الفلسطينية.
وقال التقرير إن رونان بار التقى كبار المسؤولين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الذين أعربوا عن قلقهم من احتمال أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى انهيار سريع للسلطة الفلسطينية حتى قبل تنحي الرئيس محمود عباس عن المسرح السياسي.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "نيوز1" العبري، "شرح رئيس الشاباك تداعيات الوضع الأمني في الضفة الغربية على استقرار السلطة الفلسطينية، ووجود نحو 20 جماعة مسلحة في أماكن مختلفة في الضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من إضعاف حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونفوذ السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني"، على حد زعمه.
مداهمات أمنية
وأوضح رونان بار، "أن قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك مجبرة على دخول المناطق التي يتواجد فيها المسلحون؛ لوقف عملياتهم، والذين يعدون قنبلة موقوتة ويخططون لشن هجمات داخل إسرائيل؛ لأن السلطة الفلسطينية لا تقاتل العنف ولا توقفه"، بحسب ادعائه.
وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن، ليست معنية بانهيار السلطة الفلسطينية، فهم يدركون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد السيطرة الأمنية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وكذلك وضعه في الشارع الفلسطيني، في حين سيطرت الجماعات المسلحة على الميدان والرأي العام".
الاستعداد لمعركة الخلافة
وبحسب التقرير، فإن "كبار المسؤولين في حركة فتح، العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وكبار المسؤولين في حركة حماس، ينتظرون بالفعل خروج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المسرح السياسي، بشكل طبيعي أو من خلال الدخول في حالة من العجز الطبي، وفي غضون ذلك، هم يستعدون لمعركة الخلافة، بما في ذلك الاستعدادات للصراعات الميدانية من خلال الجماعات المسلحة التي أنشأها مسؤولو حركة فتح، والجماعات المسلحة الجديدة التي نشأت في الضفة الغربية بعد عملية "حارس الأسوار" في مايو 2021، والتي من المفترض أن تشارك في معركة الخلافة.
وقال التقرير: "يصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ترك موضوع الخلافة في غموض، رغم أن معركة الخلافة المتوقعة بعد خروجه من المسرح السياسي قد تؤدي إلى فوضى أمنية في المنطقة وحروب بين الجماعات المسلحة. حيث لم يضع محمود عباس أي آلية قانونية متفق عليها لانتقال منظم للسلطة في حال دخوله في حالة عجز، فهو يتجنب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ خوفًا من الخسارة".
وأضاف أن "محمود عباس يرفض تعيين خلف له من نخبة حركة فتح، أو تعيين نائب يمكنه نقل السلطات الحكومية إليه تدريجياً. ووفقًا لأحدث استطلاع للرأي العام أجراه معهد الدراسات السياسية في رام الله، فإن 63% من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على كاهل الفلسطينيين، و57% يزعمون أن بقاء السلطة الفلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل".
حل السلطة الفلسطينية
ويتابع مسؤولو السلطة الفلسطينية بقلق تصريحات عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، بشأن ضرورة حل السلطة وتحويلها إلى حكومة إدارية مقسمة إلى عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أن الحكومة الأمريكية قلقة وغاضبة من تصريحات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، بخصوص مستقبل السلطة الفلسطينية.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، قال أواخر الأسبوع الماضي، إنه "يجب اتخاذ خطوات إضافية مهمة لتحسين حياة الفلسطينيين من أجل تحقيق الهدوء والازدهار في منطقة أكثر سلامًا، ولكن لغاية الآن لم يتم تحديد موعد لاجتماع أمني آخر في شرم الشيخ، لبحث تعزيز الوضع القاسي بعد اجتماعين سابقين عقدا في العقبة وشرم الشيخ استعدادا لشهر رمضان الماضي".
واختتم التقرير قائلًا إن "استمرار العنف في الضفة الغربية، وإنشاء مجموعات مسلحة جديدة، سيؤديان في النهاية إلى عملية كبيرة من قبل الجيش الإسرائيلي ضد البنى التحتية للعنف، وتتفهم الإدارة الأمريكية الخطر الأمني على إسرائيل، لكنها تعارض مثل هذه العملية، التي في تقديرها ستضعف السلطة الفلسطينية بشكل أكبر، لكن الواقع أقوى، وإذا حدث هجوم يسفر عن العديد من الضحايا الإسرائيليين في الضفة الغربية، فسيتعين على الحكومة الإسرائيلية شن مثل هذه العملية".