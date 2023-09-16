البرهان يتوجه إلى أوغندا

توجه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم السبت، إلى أوغندا في زيارة رسمية، على ما جاء في بيان لمجلس السيادة السوداني، فيما استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين.

وأفاد البيان أن "البرهان" سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني "حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وغادر "البرهان" من مطار مدينة بورتسودان شرق البلاد، التي انتقل إليها، الشهر الماضي، بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.

وهذه هي سادس زيارة يقوم بها "البرهان" إلى الخارج، منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر، نهاية الشهر الماضي، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان، وقطر، وإريتريا، وتركيا.