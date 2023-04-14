رئيس "الشورى البحريني": عودة العلاقات مع قطر تعزيز لاستقرار المنطقة

قال رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، اليوم الجمعة، إن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ودولة قطر من شأنها تعزيز أجواء الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وأكد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن "البحرين، ومن خلال توجيهات القيادة، من أول المبادرين لحفظ الأمن وتعزيز فرص التعاون والتعايش بين دول المنطقة وشعوبها".

وقال الصالح إن الخطوة تبين "الحرص الذي يبديه الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدعم العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والمحافظة على متانة البيت الخليجي وتجاوز كافة الخلافات أو الإشكالات..".