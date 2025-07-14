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العالم العربي

إيران: لا قرار بعد بإغلاق مضيق هرمز رغم اكتمال الإجراءات العسكرية

إيران: لا قرار بعد بإغلاق مضيق هرمز رغم اكتمال الإجراءات العسكرية
قوة إيرانية في مضيق هرمزالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2025، 2:59 م

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن النائب في البرلمان إسماعيل كوثري قوله اليوم الاثنين إن الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز  اكتملت لكن لم يُتخذ قرار بعد بإغلاقه، مضيفا أن الأمر لا يزال قيد المراجعة.

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وفي مطلع يوليو الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الجيش الإيراني شحن ألغاماً بحرية على سفن في الخليج، الشهر الماضي، في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن هذه الاستعدادات التي لم يُبلّغ عنها من قبل، والتي اكتشفتها المخابرات الأمريكية، حدثت بعد فترة من شن إسرائيل هجومها الصاروخي الأوّلي على إيران في 13 يونيو/ حزيران.

 

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