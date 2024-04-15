ضرب المفاعل وحزب الله.. "يسرائيل هيوم" تقدم "وصفة" للرد على إيران
قدمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في تقرير لها اليوم، "وصفة" لطريقة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، تتمثل بالتريت ومن ثم استهداف المفاعل النووي الإيراني وتحييد ميليشيا حزب الله.
ورأت الصحيفة، إن على إسرائيل عدم التسرع، وجعل الإيرانيين ينتظرون الرد، وهذا ما سيؤدي لضرب الريال الإيراني الذي سيواصل الانهيار، قبل تنفيذ الضربة العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن طهران مَنحت إسرائيل الشرعية لمهاجمتها بشكل مباشر، كما أعطتها وسيلة للضغط على الولايات المتحدة؛ ما يجعل الأمر أصعب على إيران، ويجبر روسيا والصين، حليفتيها، على التزام الصمت من الجانب الآخر.
وذكرت الصحيفة، أن إيران عرّضت نفسها لرد فعل مباشر ضدها، وساعدت في تشكيل تحالف من الدول المعادية لها، وأتاحت الفرصة لإثبات القدرات الدفاعية الجوية المناهضة لها.
كما أن الهجوم الإيراني، فتح الطريق أمام إسرائيل وأنقذها من المأزق السياسي الذي وجدت نفسها فيه بسبب الوضع الناتج عن الحرب في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإيراني، دفع الولايات المتحدة إلى تشديد الإجراءات ضد طهران، وتسبب أيضًا في توتر وتفاقم وضعها الداخلي.
بدورها، وقفت إدارة بايدن مرة أخرى بشكل مثير للإعجاب إلى جانب إسرائيل وساعدت في تشكيل تحالف من الدول التي شاركت في إحباط الهجوم الإيراني.
وتخشى الإدارة الأمريكية من توسع الحرب الإقليمية في ظل التبعات الجيوإستراتيجية والاقتصادية واحتمال تدخل واشنطن، وخاصة في عام الانتخابات الأمريكية.
وتقول الصحيفة، إن بايدن يحاول تكثيف الإنجاز ضد إيران، ويكتفي بخطوات سياسية قليلة، فيما يتعلق بتحييد القدرات الإيرانية، وبالنسبة لواشنطن، فإن التطورات تعزز نهجها في الاتجاه إلى إقامة تحالف إقليمي إستراتيجي، وتحاول الدفع لتحقيق ذلك.
ومن جانبها، يتعيَّن على إسرائيل، أن تدرس إمكانية الاستفادة من الفرصة التي مُنِحت لها للتقدم في جهودها الرئيسة، المتمثلة في إحباط القدرات النووية الإيرانية.