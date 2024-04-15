ضرب المفاعل وحزب الله.. "يسرائيل هيوم" تقدم "وصفة" للرد على إيران

قدمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في تقرير لها اليوم، "وصفة" لطريقة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، تتمثل بالتريت ومن ثم استهداف المفاعل النووي الإيراني وتحييد ميليشيا حزب الله.

ورأت الصحيفة، إن على إسرائيل عدم التسرع، وجعل الإيرانيين ينتظرون الرد، وهذا ما سيؤدي لضرب الريال الإيراني الذي سيواصل الانهيار، قبل تنفيذ الضربة العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طهران مَنحت إسرائيل الشرعية لمهاجمتها بشكل مباشر، كما أعطتها وسيلة للضغط على الولايات المتحدة؛ ما يجعل الأمر أصعب على إيران، ويجبر روسيا والصين، حليفتيها، على التزام الصمت من الجانب الآخر.

وذكرت الصحيفة، أن إيران عرّضت نفسها لرد فعل مباشر ضدها، وساعدت في تشكيل تحالف من الدول المعادية لها، وأتاحت الفرصة لإثبات القدرات الدفاعية الجوية المناهضة لها.

كما أن الهجوم الإيراني، فتح الطريق أمام إسرائيل وأنقذها من المأزق السياسي الذي وجدت نفسها فيه بسبب الوضع الناتج عن الحرب في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإيراني، دفع الولايات المتحدة إلى تشديد الإجراءات ضد طهران، وتسبب أيضًا في توتر وتفاقم وضعها الداخلي.