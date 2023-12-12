لأول مرة منذ بدء الحرب.. السماح للفلسطينيين الأمريكيين بدخول إسرائيل

ونتيجة لشروط المعاملة بالمثل التي تنص عليها اتفاقية الإعفاء من التأشيرة، تمكن عشرات الآلاف من الأمريكيين الفلسطينيين من الوصول إلى إسرائيل بشكل غير مسبوق، في الأشهر الأخيرة، بيد أن إسرائيل منعت دخول الفلسطينيين الأمريكيين المقيمين في الضفة الغربية بعد هجوم حركة حماس.

لذلك، حذّرت إدارة بايدن بأنه إذا لم يتم حل المشكلة، هذا الأسبوع، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق عضوية إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية الذي يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة، دون الحصول على تأشيرة.

ودخل القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وعلى إثره أرسلت السفارة الأمريكية في القدس إعلانًا لمواطنيها في الضفة الغربية لإبلاغهم بأنه يمكنهم التقدم مرة أخرى للحصول على تصريح لدخول إسرائيل كسائح لمدة 90 يومًا.

المصدر: موقع "أكسيوس" الأمريكي