باريس تفتح تحقيقًا بعد العثور على نجمة داوود موسومة على بعض المباني

بدأ المدعون العامون في باريس تحقيقًا بنحو 60 رمزًا لنجمة داوود تم رسمها على المباني في الدائرة الرابعة عشرة بالعاصمة، والتي يُنظر إليها على أنها تشكل تهديدًا للمجتمع اليهودي على خلفية الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الدائرة الرابعة عشرة تلقت تنبيهات عن هذه الرموز، مشبهين هذا العمل من الكتابة على الجدران بالأساليب المستخدمة خلال الثلاثينيات والحرب العالمية الثانية، والتي أدت في النهاية إلى "الهولوكوست".

وتم اكتشاف علامات مماثلة على الجدران في ضواحي باريس، مصحوبة بنقوش تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودانت البلدية المحلية وعمدة الدائرة الرابعة عشرة، كارين بيت وسياسيون، هذا الفعل بشدة باعتباره "عنصريًّا وعملًا معاديًا للسامية" على حد تعبيرهم.

من جهته أشار وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، إلى اعتقال أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال وصفها بـ"المعادية للسامية".