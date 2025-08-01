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العالم العربي

اليمن.. ضبط شحنة كبيرة من الذخائر الحوثية في أبين

اليمن.. ضبط شحنة كبيرة من الذخائر الحوثية في أبين
إحباط تهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيينالمصدر: منصة إكس
أشرف خليفة
أشرف خليفة
01 أغسطس 2025، 7:13 م

أعلنت قوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين جنوبي اليمن، اليوم الجمعة، عن نجاحها في ضبط شحنة كبيرة من الذخائر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين. 

وأفاد قائد قوات الحزام الأمني بالساحل العقيد مهدي حنتوش، بأن "شحنة الذخائر المضبوطة بكميات كبيرة، كانت على متن شاحنة نقل كبيرة نوع (جانبو)"، مُبيّنًا أن "عملية ضبط الشاحنة جرت في الحاجز الأمني الواقع في مثلث مدينة شقرة الساحلية شرقي محافظة أبين".

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وفي تصريح نقله المركز الإعلامي الأمني، قال حنتوش، إنه "عُثر بعد إجراء تفتيش دقيق للشاحنة على نحو 50 حقيبة ممتلئة جميعها بالذخائر الحربية"، مشيرًا إلى أنه جرى "إحكام إخفاء تلك الشحنة في خزانين مخصصين للوقود".

ونقل حنتوش، جانبًا من اعترافات سائق الشاحنة ومرافق له، بعد التحقيقات الأولية معهما، بأنهما كانا في طريقهما لتوصيل الشحنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، الموجودة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ولفت القائد الأمني، إلى أنه تم التحفظ على المتهمين والمحتويات التي وجدت بحوزتهما، على أن يتم تسليمهما مع المضبوطات، إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

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