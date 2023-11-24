إسبانيا: السلام يتطلب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "من مصلحة إسرائيل العمل من أجل السلام، والسلام، اليوم، يتطلب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وخلال لقاء جمعه بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، أعلن سانشيز تأييده "حق" إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" بعد "الفظائع"، التي ارتكبتها "حماس" خلال هجومها غير المسبوق، في الـ7 من الشهر الماضي، لكنه استدرك: "نرفض القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وكان سانشيز تعهد، الأسبوع الماضي، بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

ومن المقرر أن يلتقي "سانشيز" أيضًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يتوجه إلى مصر، يوم غدٍ الجمعة.