تقرير: لا قيود أمريكية على استخدام إسرائيل لإمداداتها من الأسلحة في غزة

وقالت سينغ، إن "الولايات المتحدة لا تزال تتحدث بصوت عالٍ عن حاجة إسرائيل إلى اتباع القوانين الإنسانية أثناء قيامها بحربها ضد حماس، وإن الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى احترام القوانين الإنسانية، وقانون النزاعات المسلحة، دائمًا".

وأضافت" سنواصل التواصل مع الجيش الإسرائيلي ومع الإسرائيليين بشأن عملياتهم والتأكد من أنهم في تفكيرهم، يمنحون الأولوية للحياة المدنية".

وتابع الموقع بالقول "رغم أن القانون الأمريكي، الذي يستخدم لغة غامضة تسمح بتفسير مرن، ينص على أنه لا يمكن تقديم المساعدة الأمنية لأي دولة تتورط حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛ وقول الولايات المتحدة إنها تواصل إعطاء الأولوية لإسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، فإن المسؤولين قالوا إن الحرب ستظل مكلفة وستتسبب في خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين في غزة".