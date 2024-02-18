غزيون يقضون ساعات "في الجحيم" إثر قصف عنيف وسط القطاع
روى فلسطينيون من غزة، تفاصيل ساعات دامية عاشوها بسبب قصف إسرائيلي عنيف، يستهدف المنطقة الوسطى من القطاع، منذ يوم أمس السبت؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 فلسطينيًّا، وإصابة أكثر من 100 بجروح متوسطة وخطيرة.
وشنَّ الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على منازل سكنية في مناطق الزوايدة والنصيرات ودير البلح، فيما كثَّف قصفه ليلة أمس وخلال ساعات فجراليوم الأحد، خاصة في منطقتي الزوايدة والمخيم الجديد بالنصيرات.
استهداف المنازل
وقال الفلسطيني، إبراهيم حمد، إنه بحلول الساعة الثالثة فجرًا تعرَّض منزلهم بمخيم النصيرات لقصف من الطائرات الإسرائيلية، أدى إلى تدمير طابقين من المنزل من أصل ثلاثة طوابق، وتسبب بمقتل وإصابة عدد من النازحين إلى المنزل.
وأوضح حمد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المنزل كان يؤوي أكثر من 100 نازح من غزة وشمالها، إضافة إلى أصحاب المنزل"، لافتًا إلى أن سبعة من النازحين قتِلوا في القصف الإسرائيلي، فيما أصيب باقي الأشخاص بجروح مختلفة.
وأكد أن "الضربة الجوية كانت أعنف بالطابق الثالث؛ ما أدى لمقتل عائلة بأكملها كانت نازحة فيه، فيما نجونا نحن بأعجوبة بسبب تواجدنا في الطابق الأول"، مشيرًا إلى أن جميع السكان والنازحين للمنزل من المدنيين.
وتابع حمد: "لو كانت الغارة الجوية أشد عنفًا لتسببت بكارثة، وأدت لمقتل أكثر من 100 من المتواجدين في المنزل"، مشيرًا إلى أن أغلب الضحايا والمصابين من النازحين من غزة وشمالها.
واتهم حمد الجيش الإسرائيلي بتعمّد استهداف المدنيين.
وقال: "الناس لا تعرف أين تذهب، وتهجرنا لرفح قبل أسابيع، ونزحنا منها بعد التهديدات الإسرائيلية باجتياحها"، مشددًا على أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، وأن الاستهدافات تطال المدنيين.
الليلة الأصعب
من ناحيته، قال محمد أبو حزين، والد الطفلة جنى، إن "طفلته وأفرادًا من عائلته قتِلوا في قصف إسرائيلي لبلدة الزوايدة، طال المنزل الذي يسكن فيه ودمره بالكامل".
وأوضح أبو حزين، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "القصف كان عنيفًا جدًّا".
وقال "انتشِلت جنى التي كانت تلعب أمام باب المنزل في بلدة الزوايدة من تحت الأنقاض"، بعد أن تناثر ركام المنزل في أرجاء الحي بسبب القصف العنيف.
وتابع أبو حزين: "فقدت طفلتي التي رزقت بها بعد 12 عامًا من العلاج ومراجعات الأطباء بهدف الإنجاب، لكن الحرب حرمتني من الأبوة، وأنا الآن أعيش معاناة لا مثيل لها".
ووصف الساعات الماضية بـ"الأشد رعبًا" على المنطقة الوسطى، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يفرّق في حربه بين المدنيين الآمنين وغيرهم، ويتعمد قصف البيوت وتدميرها.
واستكمل أبو حزين: "نزحنا أكثر من مرة لإنقاذ أطفالنا من القصف الإسرائيلي؛ إلا أننا في نهاية الأمر فجعنا بمقتل طفلتنا الوحيدة".
إخلاء المنازل
بدوره، قال خالد أبو حسنين، أحد النازحين لمدينة دير البلح وسط القطاع، إن "الليلة الماضية كانت الأشد عنفًا ورعبًا على سكان المنطقة الوسطى"، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الحرب، لم تشهد تلك المنطقة ومخيماتها قصفًا كثيفًا كهذا.
وأوضح أبو حسنين، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "لم يتمكن هو وعائلته من النوم طوال الليل، وعاشوا حالة من الخوف منذ عصر أمس السبت، مع بداية الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة للمنطقة الوسطى"، مؤكدًا أن جميع العائلات عاشت الحالة ذاتها.
وأضاف أن "بعض السكان والنازحين اضطروا لإخلاء منازلهم من أجل إنقاذ أنفسهم وأرواح أبنائهم، وكان العديد منهم بلا مأوى"، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يُبقِ أي منطقة آمنة في قطاع غزة، إذ استهدف جميع المناطق بلا استثناء.
وزاد أبو حسنين: "بعد الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة للمنطقة الوسطى، نستعد لأيام وليال أشد عنفًا، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إرهابنا من خلال تكثيف قصفه للمناطق التي صنفها سابقًا بأنها آمنة، خاصة مدينة دير البلح".