غزيون يقضون ساعات "في الجحيم" إثر قصف عنيف وسط القطاع

روى فلسطينيون من غزة، تفاصيل ساعات دامية عاشوها بسبب قصف إسرائيلي عنيف، يستهدف المنطقة الوسطى من القطاع، منذ يوم أمس السبت؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 فلسطينيًّا، وإصابة أكثر من 100 بجروح متوسطة وخطيرة.

وشنَّ الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على منازل سكنية في مناطق الزوايدة والنصيرات ودير البلح، فيما كثَّف قصفه ليلة أمس وخلال ساعات فجراليوم الأحد، خاصة في منطقتي الزوايدة والمخيم الجديد بالنصيرات.

استهداف المنازل

وقال الفلسطيني، إبراهيم حمد، إنه بحلول الساعة الثالثة فجرًا تعرَّض منزلهم بمخيم النصيرات لقصف من الطائرات الإسرائيلية، أدى إلى تدمير طابقين من المنزل من أصل ثلاثة طوابق، وتسبب بمقتل وإصابة عدد من النازحين إلى المنزل.

وأوضح حمد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المنزل كان يؤوي أكثر من 100 نازح من غزة وشمالها، إضافة إلى أصحاب المنزل"، لافتًا إلى أن سبعة من النازحين قتِلوا في القصف الإسرائيلي، فيما أصيب باقي الأشخاص بجروح مختلفة.

وأكد أن "الضربة الجوية كانت أعنف بالطابق الثالث؛ ما أدى لمقتل عائلة بأكملها كانت نازحة فيه، فيما نجونا نحن بأعجوبة بسبب تواجدنا في الطابق الأول"، مشيرًا إلى أن جميع السكان والنازحين للمنزل من المدنيين.

وتابع حمد: "لو كانت الغارة الجوية أشد عنفًا لتسببت بكارثة، وأدت لمقتل أكثر من 100 من المتواجدين في المنزل"، مشيرًا إلى أن أغلب الضحايا والمصابين من النازحين من غزة وشمالها.

واتهم حمد الجيش الإسرائيلي بتعمّد استهداف المدنيين.

وقال: "الناس لا تعرف أين تذهب، وتهجرنا لرفح قبل أسابيع، ونزحنا منها بعد التهديدات الإسرائيلية باجتياحها"، مشددًا على أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، وأن الاستهدافات تطال المدنيين.