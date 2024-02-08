تونس.. عزوف انتخابي يثير تساؤلات حول مصير المجالس المحلية

يطرح ضعف المشاركة في انتخابات المجالس المحلية في تونس، التي أجريت، الأحد الماضي، تساؤلات عن أسباب عزوف الناخبين، لاسيما الضبابية التي تحوم حول دور وصلاحيات تلك المجالس.

وأُجريت الجولة الثانية لانتخابات المجالس المحلية في تونس، الأحد، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 12%، وفق أرقام "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

ويقول مراقبون إنه بالإضافة إلى التراكمات السياسية التي سببت تدهورًا في العلاقة بين الناخب والطبقة السياسية، وتراجع الثقة في قدرة الانتخابات على تغيير الواقع، فإن هناك ضبابية، وعدم فهم لجدوى هذه الانتخابات.

وتقول السلطات في تونس إن تلك الانتخابات تمثل نواة لتركيز مجلس الجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان.

وعلّق المحلل السياسي محمد صالح العبيدي على ذلك بالقول إن "الإطار العام للمسار الانتخابي المؤدي إلى تركيز الغرفة التشريعية الثانية واضح بمقدار ما تم بيانه في الدستور من أحكام عامة".

واستدرك قائلاً: "لكن التفاصيل المتعلقة بصلاحيات ومهام كل مجلس بقيت مسألة جدلية، ومحل دعوات إلى التوضيح أو للتدخل التشريعي.