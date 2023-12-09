تحذيرات من "سيناريو سيناء".. ما مصير الغزيين النازحين بعد رفح؟

وأقام الجيش المصري حواجز ترابية في المنطقة الحدودية. وعزز من انتشار قوات الأمن هناك لمنع حدوث ذلك. لكن مراقبين يحذرون من أن تفاقم الأزمة الإنسانية في رفح، خاصة فيما لو حدثت عملية اجتياح إسرائيلية، قد تكون سبباً بنزوح تجاه الأراضي المصرية، بعد انعدام وجود أماكن يستطيع الفلسطينيون الهرب إليها من جحيم القصف الإسرائيلي.

ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي إياد جودة إنه "لا شك أن أهداف إسرائيل منذ بداية هذه الحرب على غزة كانت تختلف تماماً عن أي حرب سابقة على القطاع"، مضيفاً: "لكن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة على الإطلاق، إنما هي جزء أساسي من التكوين السياسي والرؤى السياسية لكل حكومات إسرائيل منذ نشأتها".

وأضاف، لـ"إرم نيوز": "تعمل إسرائيل الآن بشكل واضح ومن خلال مراقبتنا لمسير الأحداث على الضغط على مصر لفتح حدودها لتهجير الفلسطينيين نحو سيناء".