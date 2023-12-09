تحذيرات من "سيناريو سيناء".. ما مصير الغزيين النازحين بعد رفح؟
فجّرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة موجة نزوح طالت نحو ثلثي سكان القطاع توزعوا في مناطق وسطه وجنوبه، في حين بدا أن الملجأ الأكبر للنازحين في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية أقصى جنوب القطاع.
وفاقمت عملية النزوح الواسعة للمدينة، التي ازدادت وتيرتها مؤخراً، من الأزمة الإنسانية التي طالت سكانها ومئات الآلاف الذين نزحوا إليها من مناطق قطاع غزة المختلفة، ما زاد من وتيرة التحذيرات من أن أية عملية عسكرية إسرائيلية في المدينة قد تدفع لموجة نزوح جماعية تجاه الحدود المصرية، وهي الخطوة التي حذرت منها مصر مراراً.
وأقام الجيش المصري حواجز ترابية في المنطقة الحدودية. وعزز من انتشار قوات الأمن هناك لمنع حدوث ذلك. لكن مراقبين يحذرون من أن تفاقم الأزمة الإنسانية في رفح، خاصة فيما لو حدثت عملية اجتياح إسرائيلية، قد تكون سبباً بنزوح تجاه الأراضي المصرية، بعد انعدام وجود أماكن يستطيع الفلسطينيون الهرب إليها من جحيم القصف الإسرائيلي.
ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي إياد جودة إنه "لا شك أن أهداف إسرائيل منذ بداية هذه الحرب على غزة كانت تختلف تماماً عن أي حرب سابقة على القطاع"، مضيفاً: "لكن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة على الإطلاق، إنما هي جزء أساسي من التكوين السياسي والرؤى السياسية لكل حكومات إسرائيل منذ نشأتها".
وأضاف، لـ"إرم نيوز": "تعمل إسرائيل الآن بشكل واضح ومن خلال مراقبتنا لمسير الأحداث على الضغط على مصر لفتح حدودها لتهجير الفلسطينيين نحو سيناء".
وتابع: "يأتي هذا من خلال المراحل العدوانية التي قامت بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي عملت إسرائيل من خلالها على أمرين: الأول تهجير المحافظات تباعاً باتجاه الجنوب كمقدمة لحشر الفلسطينيين في محافظة رفح الحدودية، والثاني هو قطع هذه المحافظات عن بعضها بعضًا".
وقال: "خطة التهجير الآن باتت أوضح وربما أقرب من ذي قبل، خاصة إذا ما رصدنا الأحداث الأخيرة ومفادها تهجير محافظة خانيونس الملاصقة إلى مدينة رفح المتاخمة".
وأوضح أن "طلب الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين الذهاب إلى حي بعينه في محافظة رفح، وهو حي تل السلطان، يعني إزاحتهم إلى أقرب نقطة من الحدود المصرية".
وحذّر المحلل السياسي "من أن اللافت للنظر والمخيف الذي يجب الانتباه إليه هو تسريب وسائل الإعلام الإسرائيلية خبرًا يُفيد بأن مصر قد تكون مضطرة إلى استقبال نازحين، وأن القانون الدولي يسمح لها ويفرض عليها هذا، وبالتالي هذا يمكن أن يقاس على أنه تحضير قانوني وسياسي لما ستقوم به إسرائيل".
وختم بالقول "إن الموقف المصري بنهاية المطاف موقف واضح رافض للمخطط، وداعم للحقوق السياسية الفلسطينية وكان ذلك أكثر وضوحاً في هذه الحرب"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تمانع بأن ينجح مشروع التهجير الذي تريد إسرائيل تنفيذه.