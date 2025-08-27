اتهامات إسرائيلية لزامير بالتدخل في تحقيقات "إخفاق 7 أكتوبر"

أغلق رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير مؤقتا ملف التحقيقات في الإخفاقات العسكرية والمخابراتية في هجوم 7 أكتوبر، بهدف التركيز على توسيع القتال في غزة، في إطار عملية عربات جدعون الثانية.

وأثار الأمر حالة من الجدل داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى اتهام زامير بالتدخل في مسار التحقيقات، لإنقاذ جنرالات وقيادات في الجيش منهم الجنرال شلومو بيندر رئيس الاستخبارات العسكرية "الآمان" حاليا، ورئيس شعبة العمليات وقت الهجوم، الذي رقى رئيس الأركان السابق الجنرال هارتسي هاليفي رتبته وسط تساؤلات كثيرة وقتها.

وجاء قرار زامير، الذي كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، لمنع الضباط من التركيز في التحقيق واستنتاجاته؛ ما يشتت انتباههم عن الاستعدادات التي وصفها بالمهمة.

وأكد أحد أعضاء لجنة التحقيق تأييده للقرار، بالقول إن الاهتمام الآن بنتائج التحقيقات سيُشتّت انتباه القادة بالفعل عن أهم شيء، وهو النصر في العملية القادمة في غزة.

وبحسب التقرير العبري، تتضمن الترتيبات لتوسيع القتال في غزة، متابعة سير العمل الحالية والقادمة، وزيارات ميدانية، وتدريبات، بينما تشمل التحقيقات محادثات مع كبار القادة وصغارهم، وفحصا معمقا لإجراءات هيئة الأركان العامة.

وأدلى عشرات من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين بشهاداتهم لدى لجنة التحقيقات، ومنهم رؤساء الأركان السابقون، وجميع الجنرالات والقادة المعنيين.

وكشفت اللجنة عن العديد من الثغرات في تحقيقات الجيش الإسرائيلي، وخاصة تحقيقات شعبة العمليات والقيادة الجنوبية، محمّلة معظم كبار القادة المعنيين المسؤولية، حيث استقالوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يخطط لتعيين رئيس شعبة العمليات السابق المتقاعد، عوديد بسيوك، رئيسا لشعبة رفيعة في وزارة الدفاع، أن يأخذ النتائج في الاعتبار، لا سيما بعد دعوات من أهالي الضحايا ضد التعيين.

ويُقدّر كاتس بسيوك بشكل كبير، كما يحظى بقبول كلٍّ من رئيس الأركان ومكتب رئيس الوزراء. لكن وفقا لمصدر إسرائيلى رفيع، لا مجال لإقرار تعيينه دون توضيح نهائي لدرجة مسؤوليته عن أخطر خطأ عسكري منذ قيام إسرائيل.