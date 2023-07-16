السودان.. انضمام قوة من شرطة الاحتياطي المركزي لقوات الدعم السريع
أعلنت قوات الدعم السريع يوم الأحد، انضمام كامل قوة شرطة الاحتياطي المركزي في القطاع 28، في خطوة اعتبرتها القوات بأنها نقلة جديدة ستفتح الباب أمام انضمام آخرين.
وذكرت في بيان على "تويتر" أن "عدد القوة المنضمة لقوات الدعم السريع، بقيادة المقدم شرطة عبد الله شايب، بلغت 270 عنصرا من الضباط وضباط الصف والجنود، بعدد 10 مركبات قتالية بكامل عتادها وتسليحها العسكري، إضافة إلى 6 مدرعات".
وأورد البيان "انضمام شرفاء شرطة الاحتياطي المركزي، لقوات الدعم السريع، يشكل خطوة جديدة لتحقيق خيارات الشعب السوداني، ويفتح المجال أمام انضمام آخرين من جميع شرفاء القوات النظامية لدعم خيارات التحول الديمقراطي".
ودخلت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهرها الرابع وسط اشتداد المعارك العسكرية وتفاقم معناة المدنيين المحاصرين داخل العاصمة الخرطوم، إضافة إلى النازحين منها إلى الولايات.
ونقلت وسائل سودانية يوم السبت، تصريحات لنائب القائد العام للجيش السوداني الفريق شمس الدين كباشي، أكد فيها انفتاح القوات المسلحة على أية مبادرة جادة لوقف الحرب والمحافظة على السيادة الوطنية ودعم الحوار المفضي لتشكيل حكومة انتقالية مدنية.
ولاقت تصريحات نائب عبد الفتاح البرهان ترحيبا من القوى السياسية السودانية، واعتبرتها خطوة مهمة في اتجاه وقف الحرب ومنح فرصة لخيار الحل السلمي التفاوضي لحقن الدماء وإنقاذ البلاد من الانهيار الشامل.