السودان.. انضمام قوة من شرطة الاحتياطي المركزي لقوات الدعم السريع 

أعلنت قوات الدعم السريع يوم الأحد، انضمام كامل قوة شرطة الاحتياطي المركزي في القطاع 28، في خطوة اعتبرتها القوات بأنها نقلة جديدة ستفتح الباب أمام انضمام آخرين.

وذكرت في بيان على "تويتر" أن "عدد القوة المنضمة لقوات الدعم السريع، بقيادة المقدم شرطة عبد الله شايب، بلغت 270 عنصرا من الضباط وضباط الصف والجنود، بعدد 10 مركبات قتالية بكامل عتادها وتسليحها العسكري، إضافة إلى 6 مدرعات".