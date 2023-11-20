متهم باختلاس.. وزير جزائري سابق يُطالب بتخفيف عقوبته لتقدمه في السن

قدّم دفاع الوزير الجزائري السابق والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس طلبا للاستفادة من تخفيف العقوبة نظرا لحالته الصحية.

وكشف موقع "جون أفريك" الفرنسي، اليوم الإثنين، أن جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني السابق (من 1999 إلى 2010) والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، البالغ من العمر 89 عامًا، رهن الاحتجاز منذ شهر تموز/يوليو 2019، قدم طلبا للإفراج عنه لأسباب صحية.

وتقدم دفاعه بطلب مماثل عدة مرات، لكن دون جدوى، بينما يرجح هذه المرة، أن ينجح الأمر حسبما نقله الموقع، حيث تبقى له أقل من عامين في السجن.

وكان جمال ولد عباس قد حُكم عليه بالسجن 6 سنوات في قضية تبرع الكويت بمبلغ 5 ملايين دولار للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بداية عام 2000، لصالح أسر ضحايا الإرهاب.