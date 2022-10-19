الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم إطلاقه النار على جنوده في القدس

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار على جنوده بالقرب من إحدى المستوطنات بمدينة القدس، في الوقت الذي أصيب فيه جندي بجراح متفاوتة، وفق ما ذكرت القناة "13" العبرية.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال إن "مسلحا فلسطينيا وصل إلى مدخل مستوطنة معاليه أدوميم وأطلق النار على حراس الأمن المتواجدين على الحاجز، ما أسفر عن إصابة حارس في يده".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه ادوميم في القدس، في حين قالت مصادر عبرية إن الحارس الإسرائيلي المصاب نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي، أنه "إذا لم تتوقف العمليات شمال الضفة الغربية فإن إسرائيل ستوسع الجهود الهجومية، سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لأن هذا واجبنا، ويتم تركيز الجهد العملياتي الرئيسي في شمال الضفة ، في منطقتي نابلس وجنين، وإسرائيل لا تستطيع تحمل العمليات، ومحاولات إطلاق النار".