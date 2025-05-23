إعلام سوري: استقالة محافظ السويداء مصطفى البكور

قال مصدر حكومي في سوريا إن محافظ السويداء مصطفى البكور قدم استقالته إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

وأفادت شبكة "+963" المحلية نقلاً عن المصدر، أن قرار الاستقالة لم يتم البت فيه إلى حد الآن، لافتة إلى أنه لم يتم تعيين أي محافظ كبديل لمدينة السويداء كذلك.

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وأكد المصدر أن الصلاحيات الحكومية التابعة لمحافظ السويداء ستبقى معلقة "حتى إشعار آخر".

وجاءت أنباء استقالة المحافظ بكور بعد اقتحام مسلحين لمكتبه في السويداء، يوم الأربعاء، وتهديده، للمطالبة بإطلاق سراح أحد الموقوفين في دمشق، بتهمة سرقة سيارات.

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وكانت صحيفة "الوطن" المحلية قد نقلت في وقت سابق عن عضو المكتب التنفيذي يامن معروف، قوله إنه "بعد التحري عن منازل المشتبه بهم، تبين أنهم متوارون عن الأنظار، ولا يزال البحث عنهم جاريا".