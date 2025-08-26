عواقب وخيمة.. تحذيرات إسرائيلية لنتنياهو من مخاطر السيطرة على غزة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن حكومة بنيامين نتنياهو مُلزمة بالتوقف والتأمل المُعمّق في خططها العسكرية التي أقرتها للسيطرة على مدينة غزة والتعمق في تفاصيل حالة استنزاف الجنود بعد عامين من الحرب التي لا نهاية لها في الأفق، كما يجب عليها دراسة حالة أسلحة الحرب، ودراسة البديل المُطروح، واستنفاد إمكانياته.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن السيطرة على مدينة غزة ستفتح الباب أمام المزيد من الحوادث العملياتية، التي قد تطال المدنيين غير المنخرطين في القتال، إضافة إلى الجنود الإسرائيليين أنفسهم، على غرار ما حدث مع 74 مقاتلًا لقوا حتفهم منذ بداية الحرب نتيجة مثل هذه الحوادث.

أخبار ذات علاقة النرويج تسحب استثماراتها من "كاتربيلر" الأمريكية بسبب حرب غزة

وأشارت إلى أن الحدثين في خان يونس، مصرع الملازم أوري غورليتس، وحادثة مستشفى ناصر أمسوالتي، لا يزالان قيد التحقيق، ينبغي أن يشكّلا مؤشرًا لصانعي القرار في الحكومة. هل نواصل احتلال غزة بكل قوتنا وبأي ثمن، أو نتوقف للحظة ونمنح العملية السياسية التفاوضية فرصة حقيقية؟

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول "حرب غزة صعبة وطويلة، وتتطلب صمودًا نفسيًّا هائلًا من المقاتلين، مع قدرة على التعامل بذكاء عملياتي مع المواقف الصعبة. غالبًا ما تُتخذ القرارات في لحظات حاسمة، وأي خطأ أو تردد قد يفضي إلى نتائج مأساوية، ويقول الجنود إنهم كثيرًا ما واجهوا أهدافًا تظهر فجأة من تحت الأرض، أو بين أنقاض المباني، أو من بين شجيرات، أو حتى وسط المدنيين".